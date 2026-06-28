ЧМ-2026: Хорватия встречается с Ганой - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Хорватии и Ганы, выступающими в группе L.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Филадельфии.
Стартовал матч третьего тура чемпионата мира-2026 между сборными Хорватии и Ганы, выступающими в группе L.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Филадельфии.
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