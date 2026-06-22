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Перед игрой Англия - Гана на ЧМ-2026 на Кейна наложили проклятие

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 19:58
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Перед игрой Англия - Гана на ЧМ-2026 на Кейна наложили проклятие

Необычное заявление прозвучало накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Ганы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Star, известный в Гане колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что наложил проклятие на капитана английской сборной Харри Кейна.

По словам шамана, он не желает форварду серьезной травмы, однако рассчитывает помешать ему проявить свои лучшие качества в предстоящем матче.

"Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане", - заявил Бонсам.

Это не первый подобный случай в карьере ганского колдуна. Перед чемпионатом мира 2014 года он утверждал, что причастен к травме лидера сборной Португалии Криштиану Роналду. Однако португалец успел восстановиться к матчу против Ганы, завершившемуся победой европейцев со счетом 2:1, и даже отметился забитым мячом.

Матч Англия - Гана состоится 23 июня в рамках второго тура группы L чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Англичане считаются одними из главных претендентов на титул, тогда как Гана рассчитывает побороться за выход в плей-офф.

İdman.Biz
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