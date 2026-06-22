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С Ямалем в старте Испания не проигрывает уже 21 матч

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 19:31
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С Ямалем в старте Испания не проигрывает уже 21 матч

Сборная Испании продолжает впечатляющую серию матчей без поражений, когда в стартовом составе выходит нападающий Ламин Ямаль.

Как сообщает İdman.Biz, после победы над Саудовской Аравией со счетом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 эта серия достигла 21 встречи.

По данным Opta, за это время испанцы одержали 15 побед и шесть раз сыграли вничью. В этих матчах «Красная фурия» забила 60 мячей, а сам Ямаль принял непосредственное участие в 16 голах команды, отметившись пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

В поединке против Саудовской Аравии 18-летний форвард открыл счет уже на 10-й минуте. Еще два мяча записал на свой счет Микель Оярсабаль, а четвертый гол стал результатом автогола Абдула Аль-Тамбакти.

После двух туров Испания набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы H. Саудовская Аравия с одним очком занимает последнее место в квартете.

В заключительном туре группового этапа, который состоится 27 июня, сборная Испании сыграет с Уругваем, а Саудовская Аравия встретится с Кабо-Верде.

İdman.Biz
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