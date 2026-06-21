ЧМ-2026: Бельгия встречается с Ираном

Стартовал матч чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана, выступающими в группе G.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.
Стартовал матч чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана, выступающими в группе G.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.
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