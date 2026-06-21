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ЧМ-2026: Бельгия встречается с Ираном

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 23:02
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ЧМ-2026: Бельгия встречается с Ираном

Стартовал матч чемпионата мира между сборными Бельгии и Ирана, выступающими в группе G.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.

İdman.Biz
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