21 Июня 2026
RU

Рафинья остается в сборной Бразилии и надеется вернуться к плей-офф

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 16:58
31
Рафинья остается в сборной Бразилии и надеется вернуться к плей-офф

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья не покинет расположение национальной команды, несмотря на полученную травму.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, медицинский штаб бразильской сборной будет ежедневно оценивать состояние футболиста.

По информации источника, Рафинья точно пропустит ближайший матч против Хорватии, однако намерен сделать все возможное, чтобы вернуться на поле уже к стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что восстановление игрока пока не гарантировано, однако сам футболист хочет остаться в лагере команды и продолжить лечение вместе со сборной.

В бразильском штабе надеются, что один из лидеров атаки сможет помочь команде в матчах плей-офф, если "селесао" успешно преодолеет групповой этап.

Повреждение футболист получил в матче второго тура группового турнира против сборной Гаити. Встреча прошла в ночь на 20 июня и завершилась победой бразильцев со счетом 3:0. Рафинья вышел в стартовом составе, однако был заменен в концовке первого тайма из-за травмы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти готов вернуть Неймара уже к матчу с Шотландией
17:15
ЧМ-2026

Анчелотти готов вернуть Неймара уже к матчу с Шотландией

Легендарный форвард может заменить травмированного Рафинью

Матч Франция - Ирак может быть прерван из-за грозы
16:28
ЧМ-2026

Матч Франция - Ирак может быть прерван из-за грозы

Непогода угрожает очередной игре чемпионата мира

Турецкий комментатор устроил эмоциональный разнос после вылета сборной с ЧМ-2026
13:20
ЧМ-2026

Турецкий комментатор устроил эмоциональный разнос после вылета сборной с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Гневная реакция журналиста стала вирусной в социальных сетях
Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026
12:31
ЧМ-2026

Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026

Вингер призвал журналистов не делать поспешных выводов

Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю
11:38
ЧМ-2026

Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю

Первое очко на чемпионатах мира команда посвятила Жаирзиньо Питеру

Жена Чалханоглу вступилась за капитана после провала Турции на ЧМ-2026
11:27
ЧМ-2026

Жена Чалханоглу вступилась за капитана после провала Турции на ЧМ-2026

Супруга футболиста ответила на волну критики после вылета команды

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"