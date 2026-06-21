Рафинья остается в сборной Бразилии и надеется вернуться к плей-офф

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья не покинет расположение национальной команды, несмотря на полученную травму.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, медицинский штаб бразильской сборной будет ежедневно оценивать состояние футболиста.

По информации источника, Рафинья точно пропустит ближайший матч против Хорватии, однако намерен сделать все возможное, чтобы вернуться на поле уже к стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что восстановление игрока пока не гарантировано, однако сам футболист хочет остаться в лагере команды и продолжить лечение вместе со сборной.

В бразильском штабе надеются, что один из лидеров атаки сможет помочь команде в матчах плей-офф, если "селесао" успешно преодолеет групповой этап.

Повреждение футболист получил в матче второго тура группового турнира против сборной Гаити. Встреча прошла в ночь на 20 июня и завершилась победой бразильцев со счетом 3:0. Рафинья вышел в стартовом составе, однако был заменен в концовке первого тайма из-за травмы.