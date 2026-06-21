Матч Франция - Ирак может быть прерван из-за грозы

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Ирака может пройти с вынужденной остановкой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, причиной возможных проблем станут неблагоприятные погодные условия в Филадельфии, где состоится встреча.

Согласно прогнозам, во время игры температура воздуха достигнет +33 градусов. Кроме того, ожидаются грозы и сильные дожди. В случае приближения грозового фронта организаторы будут обязаны следовать действующему протоколу безопасности, предусматривающему временную остановку матча.

Встреча группы I пройдет на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в ночь на 23 июня.

Подобный случай уже происходил на крупных турнирах в США. Во время клубного чемпионата мира 2025 года матч между "Челси" и "Бенфикой" был прерван почти на два часа из-за грозы. В итоге продолжительность встречи составила более четырех с половиной часов.

Напомним, что после первого тура сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1, а Ирак уступил Норвегии - 1:4. Поэтому предстоящий матч имеет важное значение для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф.