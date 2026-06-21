21 Июня 2026
RU

Матч Франция - Ирак может быть прерван из-за грозы

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 16:28
18
Матч Франция - Ирак может быть прерван из-за грозы

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Ирака может пройти с вынужденной остановкой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, причиной возможных проблем станут неблагоприятные погодные условия в Филадельфии, где состоится встреча.

Согласно прогнозам, во время игры температура воздуха достигнет +33 градусов. Кроме того, ожидаются грозы и сильные дожди. В случае приближения грозового фронта организаторы будут обязаны следовать действующему протоколу безопасности, предусматривающему временную остановку матча.

Встреча группы I пройдет на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в ночь на 23 июня.

Подобный случай уже происходил на крупных турнирах в США. Во время клубного чемпионата мира 2025 года матч между "Челси" и "Бенфикой" был прерван почти на два часа из-за грозы. В итоге продолжительность встречи составила более четырех с половиной часов.

Напомним, что после первого тура сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1, а Ирак уступил Норвегии - 1:4. Поэтому предстоящий матч имеет важное значение для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Турецкий комментатор устроил эмоциональный разнос после вылета сборной с ЧМ-2026
13:20
ЧМ-2026

Турецкий комментатор устроил эмоциональный разнос после вылета сборной с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Гневная реакция журналиста стала вирусной в социальных сетях
Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026
12:31
ЧМ-2026

Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026

Вингер призвал журналистов не делать поспешных выводов

Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю
11:38
ЧМ-2026

Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю

Первое очко на чемпионатах мира команда посвятила Жаирзиньо Питеру

Жена Чалханоглу вступилась за капитана после провала Турции на ЧМ-2026
11:27
ЧМ-2026

Жена Чалханоглу вступилась за капитана после провала Турции на ЧМ-2026

Супруга футболиста ответила на волну критики после вылета команды

Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами Кюрасао
11:08
ЧМ-2026

Король и королева Нидерландов станцевали с футболистами Кюрасао - ВИДЕО

Островная сборная набрала первое очко в истории чемпионатов мира
Сборная Туниса досрочно вылетела с ЧМ-2026
10:51
ЧМ-2026

Сборная Туниса досрочно вылетела с ЧМ-2026

Разгром от Японии лишил африканскую команду шансов на плей-офф

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне