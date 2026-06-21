Турецкий комментатор устроил эмоциональный разнос после вылета сборной с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 года продолжает вызывать бурную реакцию среди болельщиков и представителей местных СМИ.

Как сообщает İdman.Biz, особое внимание в социальных сетях привлекло эмоциональное выступление известного спортивного комментатора Гекхана Динча в прямом эфире одного из турецких телеканалов.

Журналист в резкой форме раскритиковал игру национальной команды и ее результаты на турнире. Видео с его эмоциональной реакцией быстро стало вирусным и набрало большое количество просмотров.

Пользователи социальных сетей отмечают, что даже люди, не владеющие турецким языком, легко понимают эмоции и посыл комментатора благодаря его экспрессивной манере выступления.

Напомним, сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф после двух поражений подряд в группе D. В первом туре команда уступила Австралии со счетом 0:2, а затем проиграла Парагваю - 0:1.

В заключительном матче группового этапа турецкая сборная встретится с командой США, однако эта игра уже не сможет изменить ее турнирную судьбу.