Анчелотти готов вернуть Неймара уже к матчу с Шотландией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассчитывает использовать Неймара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, итальянский специалист считает, что звездный нападающий готов вернуться на поле после восстановления от травмы.

По информации источника, Анчелотти намерен предоставить Неймару игровое время в предстоящей встрече и рассматривает его в качестве замены травмированному Рафинье.

Сообщается, что наставник бразильцев уверен в способности Неймара взять на себя роль лидера атаки и эффективнее справиться с поставленными задачами на этой позиции, чем 19-летний форвард Райан.

Ранее Анчелотти подтвердил, что Неймар вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем со сборной Шотландии. Нападающий пропустил первые две игры чемпионата мира, поскольку восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.

Напомним, встреча Шотландия - Бразилия состоится 25 июня в рамках заключительного тура группы C. Для бразильцев этот матч может стать первым на нынешнем турнире, в котором сыграет Неймар.