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Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 12:31
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Ямаль раскритиковал работу журналистов на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал критику в адрес национальной команды после ничьей с Кабо-Верде в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, молодой футболист остался недоволен оценками, которые испанская пресса дала игре команды после неожиданной потери очков.

Напомним, встреча первого тура группы H завершилась без забитых мячей - 0:0.

По мнению Ямаля, многие журналисты слишком рано начинают подводить итоги турнира и делать прогнозы относительно его победителя.

"Я пришел к одному выводу: вы, журналисты, ужасно спешите закончить свою работу. Только первый день чемпионата мира, Испания и Португалия набрали по одному очку, Аргентина и Франция победили, а вы уже думаете, что именно они выйдут в финал", - заявил футболист.

Ямаль подчеркнул, что на столь раннем этапе турнира невозможно делать серьезные выводы о перспективах команд.

"До 19 июля вы не узнаете, кто станет чемпионом мира, а хотите знать это уже сегодня. Для вас Испания ужасна, но для тех, кто действительно разбирается в футболе, это не так", - добавил игрок.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В следующем туре испанская сборная постарается одержать первую победу на турнире и улучшить свое положение в группе H.

İdman.Biz
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