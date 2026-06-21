Жена Чалханоглу вступилась за капитана после провала Турции на ЧМ-2026

Супруга капитана сборной Турции Хакана Чалханоглу выступила с эмоциональным обращением после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Синем Чалханоглу опубликовала в социальных сетях сторис в поддержку мужа и сборной, однако позже удалила публикацию.

"Как быстро вы все забыли... Он был нашим капитаном, когда мы приезжали на чемпионат мира, и остается им сейчас, когда мы вылетели. Капитан, которого вы сегодня критикуете, — тот же самый, которым вы гордились вчера", - написала Синем.

По ее словам, болельщики не должны забывать, что именно нынешний состав и капитан вывели Турцию в финальную стадию чемпионата мира.

"Не изменилась ни борьба капитана, ни характер этой команды. Изменилось только ваше восприятие. Обвинять тех, кому вчера аплодировали, значит любить результат, а не футбол", - отметила супруга полузащитника.

Заявление появилось на фоне резкой критики в адрес турецкой сборной после неудачного выступления на мундиале. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух туров, уступив Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Несмотря на досрочный вылет, туркам еще предстоит провести заключительный матч группового этапа против сборной США.