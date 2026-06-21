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Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 11:38
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Сборная Кюрасао посвятила историческое достижение умершему вратарю

Сборная Кюрасао посвятила историческую ничью с Эквадором на чемпионате мира 2026 года бывшему голкиперу национальной команды Жаирзиньо Питеру, ушедшему из жизни в возрасте 31 года.

Как сообщает İdman.Biz, матч второго тура группы Е завершился со счетом 0:0 и принес Кюрасао первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира.

Особое значение этот результат имел для вратаря Элоя Рома, который был близким другом Жаирзиньо Питера и выступал вместе с ним за национальную команду.

Трагедия произошла в 2019 году. Перед матчем сборной Кюрасао против Гаити Питер был найден мертвым в гостинице. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Спустя семь лет Кюрасао впервые в своей истории пробился на чемпионат мира, а в поединке с Эквадором главным героем стал именно Элой Ром. Голкипер отразил 15 ударов по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи.

После финального свистка Ром вышел на поле с футболкой в память о своем друге. К акции присоединился и полузащитник Жуниньо Бакуна, который отпраздновал исторический результат в раздевалке в майке с изображением бывшего голкипера.

Напомним, что сборную Кюрасао возглавляет известный нидерландский специалист Дик Адвокат. Ничья с Эквадором позволила карибской команде набрать первое очко в истории участия в чемпионатах мира.

İdman.Biz
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