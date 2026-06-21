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Оярсабаль признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 22:40
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Оярсабаль признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 между Испанией и Саудовской Аравией

Вингер сборной Испании Микель Оярсабаль стал лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Саудовской Аравии. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Игра прошла в воскресенье, 21 июня, на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев. 29-летний Оярсабаль отметился дублем и результативной передачей. На его счету теперь 27 голов в 55 матчах за сборную Испании в карьере.

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. Ее соперники по квартету Саудовская Аравия, Уругвай и Кабо-Верде набрали по 1 очку. Следующий матч на ЧМ-2026 испанцы проведут 27 июня против уругвайцев.

İdman.Biz
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