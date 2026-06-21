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Игрок сборной Парагвая забрал часы судьи в матче ЧМ-2026 с Турцией

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 18:50
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Игрок сборной Парагвая забрал часы судьи в матче ЧМ-2026 с Турцией

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса забрал часы, которые уронил судья во время матча ЧМ-2026 с Турцией. В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Победу одержала команда Парагвая (1:0), а Галарса стал автором победного гола на второй минуте.

В концовке первого тайма на поле началась потасовка. Турецкий защитник Мерих Демирал толкался с соперником и случайно задел руку арбитра Ивана Бартона, с которой слетели его часы. Пока все толкались и спорили, Галарса увидел часы, подобрал их с газона и надел их себе на руку.

Часы главному арбитру из Сальвадора вернули только во втором тайме.

İdman.Biz
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