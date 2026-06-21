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Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 21:42
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Ямаль вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии.

Футболист открыл счет на 10-й минуте, забив дебютный гол на ЧМ. В возрасте 18 лет 11 месяцев и 10 дней он занял восьмое место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина, сообщаетİdman.Biz.

Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле, забивший в 17 лет на ЧМ-1958. Выше Ямаля по этому показателю также располагаются мексиканец Мануэль Росас, испанец Гави, сенегалец Ибраима Мбайе, англичанин Майкл Оуэн, румын Миклош Ковач и россиянин Дмитрий Сычев.

Ямаль впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной Испании на чемпионате мира. 15 июня в матче против сборной Кабо-Верде (0:0) он появился на поле на 71-й минуте.

İdman.Biz
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