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Германия впервые за 12 лет преодолела групповой этап чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 09:10
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Германия впервые за 12 лет преодолела групповой этап чемпионата мира

Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто, сообщает İdman.Biz.

В составе немецкой сборной голы забил Дениз Ундав (68-я и 90+4-я минуты). У ивуарийцев отличился Франк Кессье (30). В первом тайме арбитры отменили два гола немцев, которые были забиты с нарушениями правил.

Сборная Германии набрала 6 очков, единолично возглавила группу E и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Немцы преодолели групповой этап впервые с 2014 года, по итогам того турнира сборная Германии в четвертый раз выиграла чемпионат мира. На турнирах 2018 и 2022 годов немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап. Команда Германии стала третьей, обеспечившей участие в плей-офф, ранее это удалось сборным США и Мексики, соперник немцев по 1/16 финала станет известен позднее.

Сборная Кот-д'Ивуара занимает второе место с 3 очками. Также в группе E выступают сборные Эквадора и Кюрасао (обе команды не набрали очков после первого тура). В заключительном туре группового этапа немцы 25 июня сыграют со сборной Эквадора, команда Кот-д'Ивуара тогда же встретится со сборной Кюрасао.

İdman.Biz
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