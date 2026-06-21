ЧМ-2026: стартовал второй тайм матча между сборными Германии и Кот-д'Ивуара - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Стартовал второй тайм матча между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.
Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди африканцы - 1:0.
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Завершился первый тайм матча между сборными Германии и Кот-д'Ивуара.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди африканцы - 1:0.
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Кот-д'Ивуар выходит вперед в матче с Германией.
Как сообщает İdman.Biz, на 30-й минуте счет открыл Франк Кессье.
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Стартовал матч второго тура ЧМ-2026 между сборными Германии и Кот-д'Ивуара, выступающими в группе Е.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Торонто.