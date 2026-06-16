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Эльшад Гулиев: "Европейцам тяжело адаптироваться к условиям ЧМ-2026" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Новости
16 Июня 2026 17:33
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Эльшад Гулиев: "Европейцам тяжело адаптироваться к условиям ЧМ-2026" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Первые игровые дни чемпионата мира по футболу 2026 года подарили болельщикам как интересные матчи, так и неожиданные результаты.

В частности, некоторые фавориты турнира не смогли успешно стартовать на мундиале. Например, Нидерланды сыграли вничью с Японией — 2:2, а Испания, считавшаяся явным фаворитом в матче против Кабо-Верде, так и не сумела взломать оборону соперника, завершив встречу нулевой ничьей. К этому списку можно добавить и сборную Турции. Команда, пользующаяся особой симпатией азербайджанских болельщиков, уступила Австралии со счетом 0:2 в своем первом матче.

В беседе с İdman.Biz главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев, чьи подопечные недавно стали чемпионами Европы, поделился своим мнением о стартовых матчах мирового первенства.

Специалист отметил, что, несмотря на неудобное для азербайджанских болельщиков время проведения матчей, старается смотреть большинство игр в прямом эфире.

Оценивая результаты стартовых туров, Гулиев считает, что, несмотря на некоторые сенсации, настоящая сила фаворитов проявится в следующих матчах:

“Пока европейским командам тяжело адаптироваться к местным погодным условиям. Обычно ведущие сборные мира не выкладываются на максимум в матчах группового этапа. По мере развития турнира фавориты будут прибавлять от игры к игре и показывать более качественный футбол. Уверен, что в ближайших матчах мы увидим настоящую силу Испании, Нидерландов и других фаворитов”, - отметил Гулиев.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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