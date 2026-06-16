Сборную Уругвая в США проверили как наркоторговцев – ВИДЕО

Сборная Уругвая, прибывшая в США для участия в чемпионате мира 2026 года, столкнулась с усиленными мерами безопасности.

Как сообщает İdman.Biz, футболистов южноамериканской команды задержали рядом с командным автобусом, после чего их багаж и экипировку проверили с помощью служебных собак. На опубликованных кадрах также видно, как сотрудники безопасности используют ручные металлодетекторы.

Во время проверки игрокам пришлось ждать завершения досмотра, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Особое внимание пользователей привлек полузащитник Мануэль Угарте, который стоял со скрещенными руками и выглядел явно недовольным происходящим.

Один из пользователей соцсетей резко раскритиковал ситуацию, написав:

"США продолжают унижать команды, участвующие в чемпионате мира. Теперь очередь дошла до Уругвая. С футболистами обращались как с наркоторговцами. ФИФА в этом году допустила исторический позор".

Отмечается, что перелет сборной Уругвая из Мексики в США также был задержан на несколько часов из-за проблем с документами.

Ранее с необычными процедурами проверки уже столкнулись сборные Узбекистана и Сенегала.