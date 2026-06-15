Образцовый поступок японских болельщиков на ЧМ-2026 - ВИДЕО

На чемпионате мира по футболу-2026 болельщики сборной Японии вновь привлекли внимание своим поступком.

Как сообщает İdman.Biz, после матча группового этапа ЧМ-2026 против Нидерландов, завершившегося со счетом 2:2, японские фанаты не покинули трибуны, а остались, чтобы собрать мусор в своем секторе.

Отметим, что такое поведение японских болельщиков уже стало традицией на крупных международных турнирах. Они убирают трибуны после матчей вне зависимости от результата своей команды.

Добавим, что в игре против Нидерландов японцы уступали в счете, но сумели избежать поражения и добиться ничьей - 2:2.