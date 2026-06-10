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В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 18:58
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В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем

Менеджер по питанию отеля "AKA", в котором сборная Хорватии остановилась на время чемпионата мира – 2026, был уволен за разглашение конфиденциальной информации. Об этом сообщают İdman.Biz со ссылкой на Sportske Novosti.

У отеля "AKA" есть договор с ФИФА и Хорватской футбольной федерацией, запрещающий его сотрудникам разглашать какую-либо конфиденциальную информацию. Менеджер в анонимном интервью рассказал, что федерация запросила два сорта хорватского вина на время пребывания в отеле. Несмотря на предполагаемую им анонимность, мужчину быстро разоблачили и уволили.

На групповом этапе турнира сборной Хорватии предстоит встретиться с Англией (17 июня), Панамой (24 июня) и Ганой (28 июня).

İdman.Biz
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