Австралия живет ожиданием большого футбола - İDMAN.BİZ из Мельбурна

Как и многие страны-участницы чемпионата мира — 2026, Австралия серьезно готовится к главному пиршеству футбольных болельщиков. Одним из главных центров трансляций с полей США, Канады и Мексики станет Мельбурн, где за перипетиями матчей можно будет наблюдать в самом центре города — на площади Федерации.

Как сообщает İdman.Biz из Мельбурна, интерес к футболу в стране, конечно же, уступает австралийскому футболу, регби или крикету. Но событие калибра мундиаля, безусловно, объединяет очень широкую местную аудиторию, включая людей, обычно не следящих за спортом номер один.

Согласно последним исследованиям Nexxen, интерес к главному старту четырехлетия на континенте продолжает расти. Около 88% австралийцев планируют смотреть турнир, а 79% опрошенных заявили, что продолжат следить за репортажами даже в случае вылета Австралии.

Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что ЧМ-2026 будет одним из самых ожидаемых событий лета. Точнее, зимы, ведь сейчас в Австралии официально начался холодный период. Но, конечно же, это не бакинская зима — в эти дни температура воздуха в Мельбурне держится на отметке 17–18 градусов.

Ожидается, что городские трансляции матчей соберут аншлаг, особенно учитывая интересную группу. 14 июня "Соккеруз" встретятся в Ванкувере с Турцией, 20 июня сыграют в Сиэтле против США, а завершат групповой этап игрой против Парагвая в Сан-Франциско 26 июня.

Экраны расставляются по центральным местам Мельбурна, но главной точкой трансляций станет площадь Федерации, располагающаяся в сердце города, напротив станции Флиндерс. Также болельщиков ждут стадион "Марвел" и AAMI Park, являющийся домом для мельбурнских футбольных клубов.

К этому ЧМ сборная Австралии подходит с круглой датой. На протяжении ровно 20 лет (начиная с 2006 года) команда неизменно играет в финальных стадиях мундиаля.

Впервые на главный футбольный форум "Соккеруз" пробились в 1974 году, но по-настоящему заявили о себе уже в XXI веке, дважды доходя до стадии 1/8 финала.

Четыре года назад во время ЧМ в Катаре трансляции собирали десятки тысяч австралийских болельщиков. Поэтому ожидается, что атмосфера во время репортажей на площади Федерации будет как минимум не уступать пережитому четыре года назад.

В целом, австралийцы подходят к чемпионату с осторожным оптимизмом. Большинство болельщиков не считают свою сборную фаворитом группы, однако верят, что она способна выйти из нее и побороться за место в плей-офф.

После успешного выступления на чемпионате мира 2022 года ожидания заметно выросли. Поэтому плей-офф — это задача-минимум.

Заки Фейзуллаев