10 Июня 2026
RU

Австралия живет ожиданием большого футбола - İDMAN.BİZ из Мельбурна

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 20:35
21
Австралия живет ожиданием большого футбола - İDMAN.BİZ из Мельбурна

Как и многие страны-участницы чемпионата мира — 2026, Австралия серьезно готовится к главному пиршеству футбольных болельщиков. Одним из главных центров трансляций с полей США, Канады и Мексики станет Мельбурн, где за перипетиями матчей можно будет наблюдать в самом центре города — на площади Федерации.

Как сообщает İdman.Biz из Мельбурна, интерес к футболу в стране, конечно же, уступает австралийскому футболу, регби или крикету. Но событие калибра мундиаля, безусловно, объединяет очень широкую местную аудиторию, включая людей, обычно не следящих за спортом номер один.

Согласно последним исследованиям Nexxen, интерес к главному старту четырехлетия на континенте продолжает расти. Около 88% австралийцев планируют смотреть турнир, а 79% опрошенных заявили, что продолжат следить за репортажами даже в случае вылета Австралии.

Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что ЧМ-2026 будет одним из самых ожидаемых событий лета. Точнее, зимы, ведь сейчас в Австралии официально начался холодный период. Но, конечно же, это не бакинская зима — в эти дни температура воздуха в Мельбурне держится на отметке 17–18 градусов.

Ожидается, что городские трансляции матчей соберут аншлаг, особенно учитывая интересную группу. 14 июня "Соккеруз" встретятся в Ванкувере с Турцией, 20 июня сыграют в Сиэтле против США, а завершат групповой этап игрой против Парагвая в Сан-Франциско 26 июня.

Экраны расставляются по центральным местам Мельбурна, но главной точкой трансляций станет площадь Федерации, располагающаяся в сердце города, напротив станции Флиндерс. Также болельщиков ждут стадион "Марвел" и AAMI Park, являющийся домом для мельбурнских футбольных клубов.

К этому ЧМ сборная Австралии подходит с круглой датой. На протяжении ровно 20 лет (начиная с 2006 года) команда неизменно играет в финальных стадиях мундиаля.

Впервые на главный футбольный форум "Соккеруз" пробились в 1974 году, но по-настоящему заявили о себе уже в XXI веке, дважды доходя до стадии 1/8 финала.

Четыре года назад во время ЧМ в Катаре трансляции собирали десятки тысяч австралийских болельщиков. Поэтому ожидается, что атмосфера во время репортажей на площади Федерации будет как минимум не уступать пережитому четыре года назад.

В целом, австралийцы подходят к чемпионату с осторожным оптимизмом. Большинство болельщиков не считают свою сборную фаворитом группы, однако верят, что она способна выйти из нее и побороться за место в плей-офф.

После успешного выступления на чемпионате мира 2022 года ожидания заметно выросли. Поэтому плей-офф — это задача-минимум.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира
20:20
ЧМ-2026

Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира

Также в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion
В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем
18:58
ЧМ-2026

В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем

Менеджер в анонимном интервью рассказал, что федерация запросила два сорта хорватского вина
Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико
17:08
ЧМ-2026

Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико

Демонстранты перекрыли дороги к стадиону открытия чемпионата мира

İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО
16:23
ЧМ-2026

İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО

Кенан Хакимов рассказал İdman.Biz о специальном плане трансляций мирового первенства
Испания подходит к ЧМ-2026 с серией из 30 матчей без поражений
13:03
ЧМ-2026

Испания подходит к ЧМ-2026 с серией из 30 матчей без поражений

До национального рекорда действующим чемпионам Европы осталось пять игр

Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг рыбы и собственных поваров
12:22
ЧМ-2026

Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг рыбы и собственных поваров

В делегацию команды войдут специалисты по национальной кухне

Самое читаемое

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате
04:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате

Мерсисайдцы готовятся к перестройке обороны