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İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 16:23
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İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанские болельщики, которые не смогут следить за матчами чемпионата мира 2026 года в ночное время, получат возможность посмотреть игры в повторе.

"Как вы уже знаете, некоторые матчи чемпионата мира по футболу 2026 года будут проходить в неудобное для азербайджанских болельщиков время. Учитывая это, Общественное телевидение планирует показывать повторы этих игр в дневные часы", - заявил руководитель спортивного департамента Общественного телевидения Азербайджана (İTV) Кенан Хакимов İdman.Biz.

По его словам, телеканал также подготовил отдельный формат для освещения турнира.

"Обзоры матчей также будут выходить в дневное время. Мы учли пожелания зрителей и хотим сообщить болельщикам, что İTV организует повторные показы игр, которые будут проходить ночью и ранним утром", - отметил Хакимов.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Из-за разницы во времени большинство матчей турнира будут начинаться для азербайджанских зрителей вечером, ночью и ранним утром.

Стартовые свистки встреч мирового первенства запланированы в промежутке примерно с 20:00 до 08:00 по бакинскому времени.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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