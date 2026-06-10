10 Июня 2026
RU

Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 20:20
25
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X. Игра пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по Баку.

Также в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделенных на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Австралия живет ожиданием большого футбола - İDMAN.BİZ из Мельбурна
20:35
ЧМ-2026

Австралия живет ожиданием большого футбола - İDMAN.BİZ из Мельбурна

Главным местом трансляций с чемпионата мира станет Сквер Федерации
В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем
18:58
ЧМ-2026

В США уволили сотрудника отеля за раскрытие информации о сборной Хорватии перед мундиалем

Менеджер в анонимном интервью рассказал, что федерация запросила два сорта хорватского вина
Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико
17:08
ЧМ-2026

Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико

Демонстранты перекрыли дороги к стадиону открытия чемпионата мира

İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО
16:23
ЧМ-2026

İTV нашел решение для ночных матчей ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО

Кенан Хакимов рассказал İdman.Biz о специальном плане трансляций мирового первенства
Испания подходит к ЧМ-2026 с серией из 30 матчей без поражений
13:03
ЧМ-2026

Испания подходит к ЧМ-2026 с серией из 30 матчей без поражений

До национального рекорда действующим чемпионам Европы осталось пять игр

Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг рыбы и собственных поваров
12:22
ЧМ-2026

Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг рыбы и собственных поваров

В делегацию команды войдут специалисты по национальной кухне

Самое читаемое

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 14:43
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заявили, что поиск главного тренера продолжается

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате
04:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате

Мерсисайдцы готовятся к перестройке обороны