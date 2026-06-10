Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года перед первым матчем турнира, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X. Игра пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по Баку.

Также в мероприятии примут участие исполнители David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделенных на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.