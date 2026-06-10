Испания подходит к ЧМ-2026 с серией из 30 матчей без поражений

Сборная Испании по футболу начнет выступление на чемпионате мира 2026 года с впечатляющей беспроигрышной серией.

Как сообщает İdman.Biz, после победы над Перу (3:1) в товарищеском матче испанцы довели свою серию без поражений до 30 встреч.

За это время действующие чемпионы Европы одержали 22 победы и восемь раз сыграли вничью.

Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в истории сборной Испании. Рекорд остается за командой, которая с февраля 2007 года по июнь 2009-го не проигрывала в 35 матчах подряд, одержав 32 победы при трех ничьих.

Нынешняя команда подходит к мировому первенству в статусе одного из фаворитов турнира. Испанцы сумели совместить яркую атакующую игру с надежными действиями в обороне, не потерпев ни одного поражения за последние 30 матчей.

Свой путь на чемпионате мира сборная Испании начнет 15 июня матчем против Кабо-Верде. Также в группе H выступят команды Саудовской Аравии и Уругвая.