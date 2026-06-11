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Блаттер раскритиковал недопуск сомалийского арбитра на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 00:36
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Блаттер раскритиковал недопуск сомалийского арбитра на ЧМ-2026

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за решение иммиграционных властей США не пустить в страну на чемпионат мира — 2026 сомалийского арбитра Омара Абдулкадира Артана.

"Это невероятно и безумно. Когда кто-то возлагает ответственность за организацию чемпионата мира на страну, существуют два священных и фундаментальных принципа. Во-первых, это безопасность, которую страна должна обеспечить на мероприятии. Во-вторых, это предоставление въездных виз всем официальным лицам ФИФА. И нет ничего более официального, чем судья. Если страна отказывает во въезде судье, это серьёзная проблема, и чемпионат мира не должен проводиться в такой стране. Вина в первую очередь лежит на ФИФА: она отказалась от этого принципа, который страна [США] не соблюдает. Мы не можем остановить турнир, но это ненормально.

Нынешний президент [ФИФА] должен показать, что он сильнее своего большого друга в Белом доме, не так ли? Когда кто-то начинает доминировать в политике, это плохо. И другие федерации также должны были бы выразить протест", — приводит слова Блаттера İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe.

Артан является первым судьей из своей страны, попавшим в список арбитров финальной стадии турнира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

İdman.Biz
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