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Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико

ЧМ-2026
Новости
10 Июня 2026 17:08
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Тысячи учителей вышли на протесты перед стартом ЧМ-2026 в Мехико

За несколько дней до старта чемпионата мира 2026 года в столице Мексики проходят массовые акции протеста.

Как сообщает İdman.Biz, тысячи демонстрантов перекрыли дороги, ведущие к стадиону "Ацтека", где состоятся церемония открытия и первый матч турнира.

Акции организованы профсоюзом работников образования и продолжаются с прошлой недели. Участники протестов требуют повышения заработной платы и отмены пенсионной реформы.

На фоне предстоящего старта мирового первенства власти Мексики принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности и снижения транспортной нагрузки в городе.

Напомним, что матч открытия чемпионата мира 2026 года пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

İdman.Biz
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