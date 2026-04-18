Ровшан Гасымов - о победе над сборной Андорры: "Мы старались оправдать возложенные на нас надежды"

Тренер женской сборной Азербайджана по футболу Ровшан Гасымов поделился своими мыслями после матча против сборной Андорры в рамках отборочного этапа чемпионата мира. На пресс-конференции после игры, прошедшей в Баку и завершившейся победой нашей сборной со счетом 2:0, он выразил удовлетворение выступлением команды.

Как сообщает İdman.Biz, тренер в первую очередь высоко оценил атмосферу на трибунах.

"Была очень приятная атмосфера. Мы старались оправдать возложенные на нас надежды. Верю, что болельщики получили удовольствие от игры. Мы остались довольны командой, девочки выполнили все задания", — сказал Касымов.

Ровшан Гасымов также рассказал о предстоящих целях, отметив, что команда начнет подготовку к следующим испытаниям. Он подчеркнул, что игры, которые пройдут в июне, станут решающими:

"Впереди нас ждут очень важные матчи. В июне мы встретимся со сборными Венгрии и Северной Македонии. Полностью сосредоточимся на этих встречах".