Женская сборная Азербайджана провела заключительную тренировку перед матчем с Венгрией - ФОТОРЕПОРТАЖ

Женская сборная Азербайджана по футболу провела финальную предыгровую тренировку в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира против команды Венгрии.

Как сообщает İdman.Biz, поединок состоится 5 июня в Сумгаите на Городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде и начнется в 18:00. Сегодня наши футболистки вышли на поле, чтобы завершить тактическую подготовку к предстоящей встрече.

Предстоящий матч имеет ключевое значение для турнирного расклада в третьей группе Лиги C, где выступает наша команда.

Победа в домашнем матче позволит подопечным Сиясята Аскерова обойти соперниц и возглавить турнирную таблицу.