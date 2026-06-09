Женская сборная Азербайджана сыграет за шанс на стыки ЧМ

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Сиясата Аскерова сыграет на выезде со сборной Северной Македонии.

Встреча состоится на стадионе "Петар Милошевски" в городе Битола и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначена представительница Грузии Теона Стуруа.

Перед заключительным туром в третьей группе Лиги C сборная Венгрии лидирует с 13 очками и уже обеспечила себе первое место.

Азербайджан занимает вторую позицию, набрав 9 очков. Северная Македония с 6 очками идет третьей, а Андорра с одним очком располагается на четвертом месте.

Победа в Битоле позволит сборной Азербайджана набрать 12 очков и сохранить шанс на выход в плей-офф отбора чемпионата мира.

По регламенту европейской квалификации, из Лиги C в стыковые матчи выходят победители шести групп, а также две лучшие команды, занявшие вторые места. Поэтому итоговые перспективы Азербайджана будут зависеть не только от результата матча с Северной Македонией, но и от показателей других вторых команд Лиги C.

Напомним, что чемпионат мира среди женщин 2027 года пройдет в Бразилии.