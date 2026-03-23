Главный тренер женской сборной Азербайджана посетил турецкий клуб - ФОТО

23 Марта 2026 18:59
Главный тренер женской сборной Азербайджана посетил турецкий клуб

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров находится с визитом в Турции.

Как передает İdman.Biz, специалист прибыл по приглашению президента клуба "Газиантеп Сафир" Мурата Коджаардыча и является почетным гостем команды.

В рамках визита Аскеров проводит встречи с тренерским штабом, обменивается опытом, а также наблюдает за тренировочным процессом. Отметим, что ранее он уже работал в Турции и в сезоне 2022/2023 привел "Фомгет" к чемпионству.

Кроме того, наставник посетит матч плей-офф между "Газиантеп Сафир" и "Хаймана", который состоится 24 марта. В этой игре друг против друга сыграют футболистки сборной Азербайджана: Джошкуна Алиева выступает за "Газиантеп Сафир", а Айсун Мурадова защищает цвета "Хаймана".

Победитель встречи получит путевку в Суперлигу Турции.

İdman.Biz
