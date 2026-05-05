5 Мая 2026
Ханлар Алиев: "Турнир развития УЕФА важен для роста наших футболисток"

5 Мая 2026 19:34
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Азербайджана среди девочек до 16 лет Ханлар Алиев поделился ожиданиями от предстоящего Турнира развития УЕФА в Баку. Как сообщает İdman.Biz, наставник отметил, что команда, находящаяся на сборах с 30 апреля, полностью готова к матчам и демонстрирует хороший настрой на тренировках.

В нынешнем составе акцент сделан на игроков 2010–2011 годов рождения, так как старшие футболистки перешли в следующую возрастную категорию. По словам Алиева, для многих это первый вызов в сборную, и турнир станет отличным шансом проверить новичков в деле против серьезных соперников, включая сборные Румынии, Грузии и Литвы.

Тренер подчеркнул значимость домашней арены и призвал болельщиков прийти на стадион "Бина", чтобы поддержать команду. Этот турнир рассматривается как ключевой этап подготовки к квалификации чемпионата Европы.

Напомним, что сборная Азербайджана (U-16) проведет свои матчи 6, 8 и 11 мая против Литвы, Румынии и Грузии соответственно.

