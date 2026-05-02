"Лион" обыграл "Арсенал" и вышел в финал женской Лиги чемпионов

"Лион" обыграл "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов - 3:1.

Счет в матче открыла Венди Ренар. Футболистка "Лиона" отличилась на 21-й минуте, реализовав пенальти. На 36-й минуте нападающая Кадидьяту Дьяни увеличила преимущество хозяев поля. Во втором тайме, на 76-й минуте, Алессия Руссо отыграла один мяч для "Арсенала". В концовке встречи на 86-й минуте полузащитница Юле Бранд забила гол и обеспечила своей команде победу в двухматчевом противостоянии.

В первой матче команд "Арсенал" обыграл "Лион" со счетом 2:1. Таким образом, французский клуб вышел в финал женской Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Барселона" – "Бавария". Встреча испанской и немецкой команд состоится завтра, 3 мая.