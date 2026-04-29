29 Апреля 2026
RU

В Англии построят первый в Европе стадион исключительно для женского футбола

Женский футбол
Новости
29 Апреля 2026 03:34
12
"Брайтон" объявил о планах построить первый в Великобритании и Европе стадион, предназначенный только для женского футбола.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает BBC.

Согласно информации, открытие арены на 10 000 зрителей запланировано на сезон 2030/31. Его планируют построить рядом с "Фалмер Стэдиум" (вместимость около 32 000 человек), на котором играет мужская команда.

Клуб отмечает, что все на стадионе, от раздевалок до вестибюля, будет спроектировано с учетом потребностей спортсменок и зрителей женского футбола.

Отмечается, что стадион будет стоить 75-80 млн фунтов (примерно 170-180 млн манатов - ред.).

İdman.Biz
Тэги:

