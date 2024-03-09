«Это соревнование было добавлено к олимпийским видам спорта. Азербайджан также участвует в этом соревновании большой командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде на церемонии открытия международных соревнований по лыжному альпинизму в Шахдаге.

По его словам, турнир высокого уровня в этой категории проводится в Азербайджане впервые.

«Результаты нашей страны в зимних видах спорта пока слабые. Надеюсь, что благодаря проведению таких соревнований эти виды спорта будут развиваться в Азербайджане и мы добьемся более высоких результатов", - добавил Гусейнзаде.

Отметим, что в соревновании принимают участие 55 спортсменов из 11 стран, а также представители Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Федерации зимних видов спорта.

İdman.biz