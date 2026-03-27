Немецкие фигуристы выиграли "золото" чемпионата мира

Представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выиграли "золото" чемпионата мира по фигурному катанию 2026 года. Турнир проходит в Праге (Чехия), сообщает İdman.Biz.

За произвольную программу фигуристы набрали 148,55 балла. В сумме с короткой программой их результат — 228,33 балла.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 218,41 (79,45+138,96) балла. Третьими стали канадцы Лиа Перейра и Трен Мишо — 216,09 (75,52+140,57) балла.

Хазе и Володин являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2026 года. Также на их счету "серебро" (2025) и "бронза" (2024) чемпионатов мира.