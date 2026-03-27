Немецкие фигуристы выиграли "золото" чемпионата мира

27 Марта 2026 01:30
Немецкие фигуристы выиграли "золото" чемпионата мира

Представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин выиграли "золото" чемпионата мира по фигурному катанию 2026 года. Турнир проходит в Праге (Чехия), сообщает İdman.Biz.

За произвольную программу фигуристы набрали 148,55 балла. В сумме с короткой программой их результат — 228,33 балла.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 218,41 (79,45+138,96) балла. Третьими стали канадцы Лиа Перейра и Трен Мишо — 216,09 (75,52+140,57) балла.

Хазе и Володин являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2026 года. Также на их счету "серебро" (2025) и "бронза" (2024) чемпионатов мира.

İdman.Biz
Новости по теме

ЧМ по фигурному катанию: Литвинцев занял 31-е место - ВИДЕО
26 Марта 20:20
Зимние виды спорта

ЧМ по фигурному катанию: Литвинцев занял 31-е место - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский фигурист не прошел в финал

Наргиз Сулейманова не отобралась в следующий этап чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
25 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Наргиз Сулейманова не отобралась в следующий этап чемпионата мира - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Фигуристке не удалось войти в топ-24

Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга
21 Марта 22:46
Зимние виды спорта

Йоханнес Клeбо выступит на этапе Кубка мира в США после сотрясения мозга

Лидер сборной подтвердил участие в финальных стартах сезона в Lake Placid
Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана принят в SCIJ
13 Марта 13:56
Зимние виды спорта

Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана принят в SCIJ - ФОТО

Страна получила 33-е место в международной ассоциации единогласным голосованием
Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира - ФОТО
13 Марта 04:46
Зимние виды спорта

Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира - ФОТО

Клебо упал после контакта с американским лыжником Беном Огденом и сильно ударился затылком о поверхность трассы
Керлинг в Азербайджане: большие перспективы и полное отсутствие - РАЗБОР İDMAN.BİZ
12 Марта 13:04
Зимние виды спорта

Керлинг в Азербайджане: большие перспективы и полное отсутствие - РАЗБОР İDMAN.BİZ

Олимпиада-2026 вновь напомнила о зимних видах спорта – но готов ли Азербайджан к развитию таких дисциплин, как керлинг?

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда