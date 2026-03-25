Наргиз Сулейманова готовится выйти на лед чемпионата мира по фигурному катанию

Сегодня, 25 марта, стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Азербайджан на соревнованиях представят четыре спортсмена: одиночники Наргиз Сулейманова и Владимир Литвинцев, а также танцевальный дуэт Саманта Риттер и Даниэль Брикалов, сообщает İdman.Biz.

В первый соревновательный день свои короткие программы покажут женщины и спортивные пары.

Наргиз Сулейманова выйдет на лед второй по счету. Ее короткая программа поставлена под песню Леди Гаги Shallow. В заявленной программе фигуристка планирует каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной луп и двойной аксель. Лучший результат в короткой программе в ее карьере был установлен в сезоне 25/26 на турнире ISU CS Golden Spin of Zagreb – 56,07 баллов.

Чтобы пройти в произвольную программу, которая состоится 27 марта, Сулеймановой нужно попасть в топ-24 по результатам короткой программы. Всего в чемпионате мира среди одиночниц участвуют 33 спортсменки.

Это второй чемпионат мира для Наргиз Сулеймановой. В прошлом сезоне (2024/2025) она не смогла пробиться в произвольную программу, уступив литовской фигуристке Меде Варякойте всего 0,01 балла и заняв 25-е место с результатом 50,97 баллов. Тогда Сулейманова осталась в шаге от путевки на Зимнюю Олимпиаду-2026.

Отметим, что 26 марта на лед выйдет Владимир Литвинцев в короткой программе, а 27 марта в ритмичном танце выступят Саманта Риттер и Даниэль Брикалов.