Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана принят в SCIJ - ФОТО

13 Марта 2026
Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана принят в SCIJ

Зимние виды спорта
Новости
13 Марта 2026 13:56
15
Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана принят в SCIJ

Клуб горнолыжных журналистов Азербайджана стал 33-м полноправным членом Международного клуба горнолыжных журналистов (The Ski Club of International Journalists, SCIJ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, решение было принято на Генеральной ассамблее организации, проходившей на горнокурорте "Валье-де-Бои-Тауль" в Испании.

Азербайджанская делегация получила единогласную поддержку около 100 представителей СМИ из 23 стран, присутствовавших на голосовании. Теперь страна стала частью глобальной платформы, объединяющей журналистов, увлекающихся горнолыжным спортом.

Азербайджанский клуб горнолыжных журналистов был создан в 2024 году при поддержке Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг". В настоящее время в его состав входят семь человек - сотрудники местных телеканалов и информационных сайтов.

Основные цели клуба включают объединение представителей местных СМИ, владеющих навыками катания на лыжах, поддержку их профессионального развития как горнолыжников, участие в ежегодных международных встречах и лыжных соревнованиях, а также представление Азербайджана на международной платформе и формирование позитивного имиджа страны среди зарубежных коллег.

В планах клуба - привлечение новых журналистов и вклад в развитие горнолыжной журналистики в Азербайджане.
Международный клуб горнолыжных журналистов, основанный в 1955 году, в настоящее время объединяет около 1000 членов из 33 стран, освещающих темы туризма, экономики, спорта, социальных вопросов, политики и других направлений. За время существования организация организовала поездки на 74 горнолыжных курорта мира и провела встречи в 23 странах.

İdman.Biz
