Джейк Пол подарил возлюбленной дорогой внедорожник - ВИДЕО

блогер и профессиональный боксер Джейк Пол подарил своей возлюбленной, олимпийской чемпионке из Нидерландов по конькобежному спорту Ютте Лердам, дорогой внедорожник Mercedes G-Class в версии Brabus.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость такого автомобиля может превышать 300 000 долларов (около 510 000 манатов).

"Для моей королевы только лучшее. Она много работала ради золотой и серебряной медалей, поэтому я подарил ей бронзовый Brabus G-Class", - сказал Пол.

Отметим, что отношения Лердам и Пола активно обсуждаются в социальных сетях и западных медиа. Пара регулярно публикует совместные фотографии и видео, привлекая внимание миллионов подписчиков.

Ютта Лердам является одной из самых известных конькобежек мира. Нидерландская спортсменка становилась чемпионкой мира и завоевала олимпийское золото на зимних Играх, после чего получила широкую международную известность.