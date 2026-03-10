10 Марта 2026
Победители Олимпиады‑2026 Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира

10 Марта 2026 00:22
11
Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира‑2026.

На Олимпиаде‑2026 американские фигуристы выиграли "золото" в командных соревнованиях и стали обладателями серебряных медалей в танцах на льду, сообщает İdman.Biz.

"Мы оставили все на льду в Милане. Наш сезон можно считать завершенным, мы сделали все возможное.

Хотя мы решили не выступать на чемпионате мира, нам дороги невероятные воспоминания о победах последних трех лет. Эти достижения так много значат для нас", — написал Бэйтс в социальной сети.

Чок и Бэйтс выигрывали мировое первенство три года подряд.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Праге (Чехия) с 24 по 29 марта.

İdman.Biz
