6 Марта 2026
RU

Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
6 Марта 2026 20:07
13
Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

В туристическом центре "Шахдаг" подведены итоги третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму, в рамках которого также прошли соревнования этапа Кубка мира.

Как сообщает İdman.Biz, 6 марта спортсмены разыграли медали в индивидуальной дисциплине в нескольких возрастных категориях.

Среди девушек до 18 лет победу одержала Нурия Ногера Балагер из Испании. Второе место заняла Анастасия Пшеничная из России, а третьей стала представительница Польши Антонина Ракус. У юношей этой возрастной категории победителем стал Матей Петре из Румынии. Второе место занял испанец Гиль Росиас Сакрест, третье - словак Адам Хубац.

В категории до 20 лет среди девушек первое место заняла немка Хелена Ойерингер. Серебряную медаль завоевала словенка Клара Велепец, бронзу - испанка Эмма Богонес Мартин. У юношей победу праздновал представитель Германии Силас Вальтер, второе место занял его соотечественник Мориц Бауреггер, а третьим стал чех Марек Фолтин.

Среди спортсменок до 23 лет победу одержала швейцарка Тиб Дезейн. Второй стала Мария Ордоньес Кобачо из Испании, третье место заняла Ирина Умницына, выступающая в нейтральном статусе. У мужчин этой возрастной категории весь пьедестал заняли представители Австрии: первым стал Йоханнес Лофейер, вторым - Юлиан Тритшер, третьим - Сильвано Вольф.

В соревнованиях среди взрослых женщин золото завоевала итальянка Джулия Мурада. Серебряную медаль получила швейцарка Мариан Фатон, бронзу - еще одна представительница Италии Альба де Сильвестро. У мужчин победителем стал швейцарец Реми Бонне, второе место занял его соотечественник Томас Буссар, третьим стал австриец Йоханнес Лофейер.

Азербайджан в индивидуальной дисциплине представляли два спортсмена. В категории до 18 лет среди юношей Нурид Шекералиев занял седьмое место, а в категории до 20 лет Набиюлла Гелебегиев финишировал шестым.

Отметим, что чемпионат Европы проходит при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра "Шахдаг". В турнире участвуют 124 спортсмена из Азербайджана, Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, России, Словакии, Греции, Андорры и Швеции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16:56
Зимние виды спорта

Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

17-летний лыжник добился успеха всего через год занятий ски-альпинизмом
На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО
5 Марта 17:13
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО

Соревнования прошли в смешанной эстафете
Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ
4 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Никита Филиппов назвал трассу в Азербайджане одной из самых интересных в сезоне

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
4 Марта 16:58
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Победители турнира получили медали и памятные призы
Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге"
4 Марта 12:28
Зимние виды спорта

Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге" - ВИДЕО

Нурид Шекералиев продемонстрировал впечатляющий результат на домашнем турнире
Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Марта 11:46
Зимние виды спорта

Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта страны прокомментировала старт турнира в "Шахдаге"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае
3 Марта 23:58
Мировой футбол

Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года