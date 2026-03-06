Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

В туристическом центре "Шахдаг" подведены итоги третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму, в рамках которого также прошли соревнования этапа Кубка мира.

Как сообщает İdman.Biz, 6 марта спортсмены разыграли медали в индивидуальной дисциплине в нескольких возрастных категориях.

Среди девушек до 18 лет победу одержала Нурия Ногера Балагер из Испании. Второе место заняла Анастасия Пшеничная из России, а третьей стала представительница Польши Антонина Ракус. У юношей этой возрастной категории победителем стал Матей Петре из Румынии. Второе место занял испанец Гиль Росиас Сакрест, третье - словак Адам Хубац.

В категории до 20 лет среди девушек первое место заняла немка Хелена Ойерингер. Серебряную медаль завоевала словенка Клара Велепец, бронзу - испанка Эмма Богонес Мартин. У юношей победу праздновал представитель Германии Силас Вальтер, второе место занял его соотечественник Мориц Бауреггер, а третьим стал чех Марек Фолтин.

Среди спортсменок до 23 лет победу одержала швейцарка Тиб Дезейн. Второй стала Мария Ордоньес Кобачо из Испании, третье место заняла Ирина Умницына, выступающая в нейтральном статусе. У мужчин этой возрастной категории весь пьедестал заняли представители Австрии: первым стал Йоханнес Лофейер, вторым - Юлиан Тритшер, третьим - Сильвано Вольф.

В соревнованиях среди взрослых женщин золото завоевала итальянка Джулия Мурада. Серебряную медаль получила швейцарка Мариан Фатон, бронзу - еще одна представительница Италии Альба де Сильвестро. У мужчин победителем стал швейцарец Реми Бонне, второе место занял его соотечественник Томас Буссар, третьим стал австриец Йоханнес Лофейер.

Азербайджан в индивидуальной дисциплине представляли два спортсмена. В категории до 18 лет среди юношей Нурид Шекералиев занял седьмое место, а в категории до 20 лет Набиюлла Гелебегиев финишировал шестым.

Отметим, что чемпионат Европы проходит при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра "Шахдаг". В турнире участвуют 124 спортсмена из Азербайджана, Турции, Италии, Швейцарии, Словении, Германии, Испании, Австрии, Норвегии, Болгарии, Чехии, Польши, России, Словакии, Греции, Андорры и Швеции.