На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" На чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит в туристическом центре "Шахдаг", определились победители и призеры соревнований в спринтерской дисциплине.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмены разыграли медали среди мужчин и женщин.

Победители турнира получили медали и памятные призы.

Спринт

Мужчины

Никита Филиппов (под нейтральным флагом) Томас Буссар (Швейцария) Феррер Мартинес (Испания)

Женщины

Марианн Фаттон (Швейцария) Джулия Мурада (Италия) Татьяна Паллер (Германия)

Отметим, что чемпионат Европы по ски-альпинизму проходит в "Шахдаге" и продолжится в ближайшие дни. В турнире принимают участие спортсмены из 18 стран, включая представителей нейтрального статуса.

На чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит в туристическом центре "Шахдаг", определились первые победители и призеры турнира.

Как сообщает İdman.Biz, медали разыграли в спринтерской дисциплине среди спортсменов возрастных категорий U18 и U20.

Победители и призеры соревнований получили медали и памятные подарки.

U18

Мужчины

Франтишек Йопек (Чехия)

Матей Петре (Румыния)

Адам Губач (Словакия)

Женщины

Нурия Ногейра (Испания)

Антонина Ракуш (Польша)

Наталья Бобровска (Польша)

U20

Мужчины

Аарон Альварес (Испания)

Марек Фолтин (Чехия)

Мориц Бауреггер (Германия)

Женщины

Хелена Орингер (Германия)

Эмма Альбрехт (Австрия)

Клара Велепеч (Словения)

Отметим, что чемпионат Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" продолжится в ближайшие дни. На турнире выступают представители 18 стран, включая спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.