4 Марта 2026
RU

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Зимние виды спорта
Новости
4 Марта 2026 19:29
12
Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал победу в спринте на чемпионате Европы, который проходит на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, в финале соревнований 23-летний спортсмен показал результат 2 минуты 58,6 секунды и завоевал золотую медаль континентального первенства.

После гонки Филиппов отдельно отметил состояние трассы в "Шахдаге", назвав ее одной из самых интересных на турнире.

"Чемпион Европы - мое первое золото на международной арене. Очень крутая ледяная трасса. Пошел ва-банк. Либо я первый, либо всех завалю при обгоне", - написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее Филиппов также стал серебряным призером Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине в этой же дисциплине.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:58
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Победители турнира получили медали и памятные призы
Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге"
12:28
Зимние виды спорта

Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге" - ВИДЕО

Нурид Шекералиев продемонстрировал впечатляющий результат на домашнем турнире
Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11:46
Зимние виды спорта

Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта страны прокомментировала старт турнира в "Шахдаге"
Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"
11:01
Зимние виды спорта

Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"

Министр молодежи и спорта выступил на церемонии открытия чемпионата Европы по ски-альпинизму
В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму - ФОТО
10:13
Зимние виды спорта

В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму - ФОТО

Азербайджан представят пять спортсменов
Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3
Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан