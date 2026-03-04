Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал победу в спринте на чемпионате Европы, который проходит на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, в финале соревнований 23-летний спортсмен показал результат 2 минуты 58,6 секунды и завоевал золотую медаль континентального первенства.

После гонки Филиппов отдельно отметил состояние трассы в "Шахдаге", назвав ее одной из самых интересных на турнире.

"Чемпион Европы - мое первое золото на международной арене. Очень крутая ледяная трасса. Пошел ва-банк. Либо я первый, либо всех завалю при обгоне", - написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее Филиппов также стал серебряным призером Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине в этой же дисциплине.