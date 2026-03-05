5 Марта 2026
RU

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня

5 Марта 2026 17:13
12
В Туристическом центре "Шахдаг" завершился второй день чемпионата Европы по ски-альпинизму.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках соревнований определились призеры в дисциплине смешанной эстафеты среди юниоров и взрослых.

Среди юниоров первое место заняла сборная Германии, второе - Испании, третье - России.

В соревновании среди взрослых победу одержала команда Швейцарии. Второе место заняли спортсмены Италии, третье - Германии.

Азербайджан в смешанной эстафете представили Назрин Гарибова и Набиюлла Галабагиев.

6 марта спортсмены продолжат борьбу в индивидуальной и вертикальной дисциплинах.

Отметим, что чемпионат Европы проходит при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг". В турнире участвуют 124 спортсмена из 17 стран.

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ
4 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Никита Филиппов назвал трассу в Азербайджане одной из самых интересных в сезоне

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
4 Марта 16:58
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Победители турнира получили медали и памятные призы
Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге"
4 Марта 12:28
Зимние виды спорта

Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге" - ВИДЕО

Нурид Шекералиев продемонстрировал впечатляющий результат на домашнем турнире
Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Марта 11:46
Зимние виды спорта

Гюнель Бадалова: "Решение по Литвинцеву будет принято после чемпионата мира" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта страны прокомментировала старт турнира в "Шахдаге"
Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"
4 Марта 11:01
Зимние виды спорта

Фарид Гаибов: "Нас радует, что страну представляют не приглашенные легионеры, а местные спортсмены"

Министр молодежи и спорта выступил на церемонии открытия чемпионата Европы по ски-альпинизму
В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму - ФОТО
4 Марта 10:13
Зимние виды спорта

В Шахдаге стартует чемпионат Европы по ски-альпинизму - ФОТО

Азербайджан представят пять спортсменов

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО
2 Марта 22:17
Формула 1

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" и Александра поделились первыми кадрами с церемонии