6 Марта 2026
RU

Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Зимние виды спорта
Интервью
6 Марта 2026 16:56
7
Нурид Шекералиев стал одним из главных открытий чемпионата Европы по ски-альпинизму, проходящего в туристическом центре "Шахдаг". Спортсмен, который встал на лыжи всего год назад, участвующий в соревнованиях меньше полугода, сумел занять пятое место в престижной категории U18. Idman.Biz представляет интервью с талантливым лыжником.

- Вы заняли пятое место на чемпионате Европы, тренируясь всего год. Как оцениваете этот результат?

- Да, но впереди много соревнований, и я хочу в следующий раз занять первое место. Моя мечта - поднять флаг Азербайджана на высшей ступени пьедестала.

- Откуда вы родом и как пришли в этот спорт?

- Я родился и живу в селе Анех Гусарского района. Честно говоря, многие в селе скептически относились к моему увлечению, спрашивали: "Зачем тебе это?". Уверен, даже сейчас кто-то скажет: "Вот видишь, всего лишь пятое место" (смеется). Но будут и те, кто искренне порадуется за меня.

Любовь к спорту привил мне главный тренер сборной Филип Гайе. Он научил меня и других ребят из нашего района всему с нуля. Первые пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах, а уже потом - спускаться и подниматься. Он - настоящий наставник, который поддерживает нас во всем: и в спорте, и вне его. Даже в вопросах питания. Мы теперь четко знаем, какой рацион помогает добиваться результатов.

- Вы учитесь в 11-м классе. Не боитесь, что призыв в армию прервет вашу карьеру?

- Я не уйду из спорта. Даже если придется пропустить год, я обязательно вернусь. Конечно, было бы замечательно, если бы во время службы у спортсменов нашего профиля была возможность тренироваться. В отличие от боксеров или борцов, нам недостаточно зала - нам нужны горы и снег. Для этого нужно попадать в воинские части в горной местности, что требует содействия соответствующих структур. Но в любом случае, ски-альпинизм я не брошу.

- В чем главное преимущество вашего вида спорта? Почему школьникам стоит им заниматься?

- Во-первых, это невероятно интересно. Во-вторых, ты постоянно находишься в горах на свежем воздухе, и даже тренировки тебе не в тягость, ведь дышишь полной грудью, глотая чистейший кислород, которого нет в залах или закрытых площадках.
Ну и, конечно же, занимаясь этим видом спорта, как и любым другим, ты забываешь о компьютерных играх и социальных сетях, получая удовольствие от тренировок, соревнований и своих успехов. Учишься преодолевать неудачи, стремишься стать лучше и занимаешься еще больше. И опять же все это происходит на на фоне потрясающей природы, которая сама по себе дарит огромную энергию.

İdman.Biz
