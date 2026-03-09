9 Марта 2026
RU

В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
9 Марта 2026 10:43
31
В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму

В туристическом центре "Шахдаг" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму. В последний день соревнований спортсмены определили сильнейших в вертикальной дисциплине.

Как сообщает İdman.Biz, в категории девушек U18 победила Анастасия Пшеничная (Россия), второе место заняла Наталья Бобровска (Польша), третье — Рабия Булут (Турция). У юношей в этой же возрастной группе "золото" завоевал Матей Петре (Румыния), "серебро" и "бронзу" разделили словаки Адам Губач и Алекс Куланга.

В категории U20 среди девушек первой стала Марина Анастасова (Болгария), второе и третье места заняли турецкие спортсменки Гюльнур Сагыр и Султан Евджи Суэда. У юношей победил Вальтер Силас (Германия), вторым стал Марек Фолтин (Чехия), третьим — Мальте Лессинг (Швейцария).

В категории U-23 среди женщин "золото" завоевала Тиб Дезейн (Швейцария), "серебро" и "бронзу" разделили Ирина Умницына и Дарья Зинченко (нейтральные спортсменки). У мужчин победил Юлиан Тритшер (Австрия), вторым стал Сильвано Вольф (Австрия), третьим — Лоик Дюбуа (Швейцария).

Среди взрослых женщин победила Сара Дрейер (Австрия), второй стала Джулия Мурада (Италия), третьей — Каролин Ульрих (Швейцария). У мужчин "золото" завоевал Реми Бонне (Швейцария), "серебро" — Гай Орьен (Швейцария), "бронзу" — Кристоф Хокенвартер (Австрия).

Отметим, что азербайджанский спортсмен Нурид Шекералиев занял пятое место в своей категории.

Напомним, что соревнования проводились при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра "Шахдаг". В турнире приняли участие 124 спортсмена из 18 стран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге
8 Марта 15:46
Зимние виды спорта

Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге

Анастасия Пшеничная победила в вертикальной гонке на турнире в Азербайджане
Собака сбила лыжниц на чемпионате России
7 Марта 18:06
Зимние виды спорта

Собака сбила лыжниц на чемпионате России - ВИДЕО

Арина Кусургашева продолжила гонку после столкновения, а Алина Кудисова не смогла финишировать
Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО
6 Марта 20:07
Зимние виды спорта

Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

Азербайджанские спортсмены также выступили в индивидуальной гонке турнира
Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
6 Марта 16:56
Зимние виды спорта

Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

17-летний лыжник добился успеха всего через год занятий ски-альпинизмом
На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО
5 Марта 17:13
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО

Соревнования прошли в смешанной эстафете
Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ
4 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Никита Филиппов назвал трассу в Азербайджане одной из самых интересных в сезоне

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру