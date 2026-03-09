В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму - ФОТО

В туристическом центре "Шахдаг" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму. В последний день соревнований спортсмены определили сильнейших в вертикальной дисциплине.

Как сообщает İdman.Biz, в категории девушек U18 победила Анастасия Пшеничная (Россия), второе место заняла Наталья Бобровска (Польша), третье — Рабия Булут (Турция). У юношей в этой же возрастной группе "золото" завоевал Матей Петре (Румыния), "серебро" и "бронзу" разделили словаки Адам Губач и Алекс Куланга.

В категории U20 среди девушек первой стала Марина Анастасова (Болгария), второе и третье места заняли турецкие спортсменки Гюльнур Сагыр и Султан Евджи Суэда. У юношей победил Вальтер Силас (Германия), вторым стал Марек Фолтин (Чехия), третьим — Мальте Лессинг (Швейцария).

В категории U-23 среди женщин "золото" завоевала Тиб Дезейн (Швейцария), "серебро" и "бронзу" разделили Ирина Умницына и Дарья Зинченко (нейтральные спортсменки). У мужчин победил Юлиан Тритшер (Австрия), вторым стал Сильвано Вольф (Австрия), третьим — Лоик Дюбуа (Швейцария).

Среди взрослых женщин победила Сара Дрейер (Австрия), второй стала Джулия Мурада (Италия), третьей — Каролин Ульрих (Швейцария). У мужчин "золото" завоевал Реми Бонне (Швейцария), "серебро" — Гай Орьен (Швейцария), "бронзу" — Кристоф Хокенвартер (Австрия).

Отметим, что азербайджанский спортсмен Нурид Шекералиев занял пятое место в своей категории.

Напомним, что соревнования проводились при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра "Шахдаг". В турнире приняли участие 124 спортсмена из 18 стран.