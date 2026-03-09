9 Марта 2026
Музыка, лёд и тонкие движения: шоу фигурного катания в Баку — ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
9 Марта 2026 10:58
16
В Баку прошло шоу по фигурному катанию, посвященное Международному женскому дню.

Как сообщает İdman.Biz, Мероприятие состоялось на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева в рамках "Спортивной недели".

Спортсмены спортивных клубов "Оджаг" и TAMIS выступили со специальными программами. Фигуристы под музыкальное сопровождение продемонстрировали эстетические и динамичные композиции, показав тонкость и красоту фигурного катания.

Отметим, что мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно со спортивными клубами "Оджаг" и TAMIS.

Напомним, что шоу прошло в рамках программы "Баку - Спортивная столица мира-2026".

İdman.Biz
Тэги:

