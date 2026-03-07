Собака сбила лыжниц на чемпионате России - ВИДЕО

Во время женского марафона на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске произошел неприятный инцидент: на спуске на трассу выбежала собака, и лыжницы из лидирующей группы не успели затормозить.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, животное сбило Арину Кусургашеву, за которую зацепилась Алина Кудисова — обе спортсменки упали.

Отметим, что шедшие следом Мария Истомина и Евгения Крупицкая смогли объехать инцидент и продолжили гонку. Кусургашева практически сразу поднялась и вернулась на дистанцию, тогда как Кудисова долго не могла встать и в итоге сошла с дистанции.