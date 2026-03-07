7 Марта 2026
RU

Собака сбила лыжниц на чемпионате России - ВИДЕО

Зимние виды спорта
Новости
7 Марта 2026 18:06
7
Собака сбила лыжниц на чемпионате России

Во время женского марафона на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске произошел неприятный инцидент: на спуске на трассу выбежала собака, и лыжницы из лидирующей группы не успели затормозить.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, животное сбило Арину Кусургашеву, за которую зацепилась Алина Кудисова — обе спортсменки упали.

Отметим, что шедшие следом Мария Истомина и Евгения Крупицкая смогли объехать инцидент и продолжили гонку. Кусургашева практически сразу поднялась и вернулась на дистанцию, тогда как Кудисова долго не могла встать и в итоге сошла с дистанции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО
6 Марта 20:07
Зимние виды спорта

Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

Азербайджанские спортсмены также выступили в индивидуальной гонке турнира
Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
6 Марта 16:56
Зимние виды спорта

Нурид Шекералиев: "Пять месяцев я учился просто правильно ходить на лыжах" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

17-летний лыжник добился успеха всего через год занятий ски-альпинизмом
На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО
5 Марта 17:13
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня - ФОТО

Соревнования прошли в смешанной эстафете
Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ
4 Марта 19:29
Зимние виды спорта

Российский ски-альпинист восхитился ледяной трассой в "Шахдаге" после победы на ЧЕ

Никита Филиппов назвал трассу в Азербайджане одной из самых интересных в сезоне

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
4 Марта 16:58
Зимние виды спорта

На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились победители спринта - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Победители турнира получили медали и памятные призы
Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге"
4 Марта 12:28
Зимние виды спорта

Азербайджанский горнолыжник вошел в топ-5 чемпионата Европы в "Шахдаге" - ВИДЕО

Нурид Шекералиев продемонстрировал впечатляющий результат на домашнем турнире

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце