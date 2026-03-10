10 Марта 2026
RU

Этап Кубка мира по могулу в "Шахдаге" перенесен

Зимние виды спорта
Новости
10 Марта 2026 10:33
20
Этап Кубка мира по могулу в "Шахдаге" перенесен

Этап Кубка мира по могулу, который должен был пройти в туристическом центре "Шахдаг", перенесен на следующий зимний сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), решение принято после оценки условий подготовки трассы и логистических факторов.

В федерации отметили, что существующие природные и зимние условия не позволяют обеспечить ожидаемое качество трассы и соревновательной среды для турнира такого уровня. Также на организацию повлияли ограничения, связанные с логистикой и доступностью авиаперелетов.

В заявлении подчеркивается: "Несмотря на полную готовность Азербайджана принять соревнование, приоритетом для FIS и принимающей стороны является проведение турнира в максимально качественных условиях для спортсменов, команд и зрителей".

Организаторы приняли совместное решение перенести проведение финалов Кубка мира по могулу в "Шахдаге" на следующий зимний сезон, чтобы обеспечить оптимальные условия для соревнований и проведение турнира на высоком уровне.

Отметим, что соревнования по могулу в "Шахдаге" были запланированы на 14-15 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Победители Олимпиады‑2026 Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира
00:22
Зимние виды спорта

Победители Олимпиады‑2026 Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира

Чок и Бэйтс выигрывали мировое первенство три года подряд
Музыка, лёд и тонкие движения: шоу фигурного катания в Баку - ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 10:58
Зимние виды спорта

Музыка, лёд и тонкие движения: шоу фигурного катания в Баку - ФОТО/ВИДЕО

Фигуристы устроили шоу на льду в честь 8 Марта в Баку
В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму
9 Марта 10:43
Зимние виды спорта

В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму - ФОТО

Победители в вертикальной дисциплине определились в шести возрастных категориях
Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге
8 Марта 15:46
Зимние виды спорта

Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге

Анастасия Пшеничная победила в вертикальной гонке на турнире в Азербайджане
Собака сбила лыжниц на чемпионате России
7 Марта 18:06
Зимние виды спорта

Собака сбила лыжниц на чемпионате России - ВИДЕО

Арина Кусургашева продолжила гонку после столкновения, а Алина Кудисова не смогла финишировать
Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО
6 Марта 20:07
Зимние виды спорта

Определились победители третьего дня чемпионата Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" - ФОТО

Азербайджанские спортсмены также выступили в индивидуальной гонке турнира

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО
7 Марта 22:40
Дзюдо

Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО

Сборная имеет в своем активе полный комплект медалей