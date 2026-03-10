Этап Кубка мира по могулу в "Шахдаге" перенесен

Этап Кубка мира по могулу, который должен был пройти в туристическом центре "Шахдаг", перенесен на следующий зимний сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), решение принято после оценки условий подготовки трассы и логистических факторов.

В федерации отметили, что существующие природные и зимние условия не позволяют обеспечить ожидаемое качество трассы и соревновательной среды для турнира такого уровня. Также на организацию повлияли ограничения, связанные с логистикой и доступностью авиаперелетов.

В заявлении подчеркивается: "Несмотря на полную готовность Азербайджана принять соревнование, приоритетом для FIS и принимающей стороны является проведение турнира в максимально качественных условиях для спортсменов, команд и зрителей".

Организаторы приняли совместное решение перенести проведение финалов Кубка мира по могулу в "Шахдаге" на следующий зимний сезон, чтобы обеспечить оптимальные условия для соревнований и проведение турнира на высоком уровне.

Отметим, что соревнования по могулу в "Шахдаге" были запланированы на 14-15 марта.