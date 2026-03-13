13 Марта 2026
Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира - ФОТО

Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира - ФОТО

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо доставлен в больницу после серьезного падения в полуфинале спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает издание Dagbladet.

Инцидент произошел в четверг во время полуфинального забега. Клебо упал после контакта с американским лыжником Беном Огденом и сильно ударился затылком о поверхность трассы. Некоторое время он пролежал на трассе, держась за голову.

По словам тренера сборной Норвегии Арильда Монсена, Клебо был "немного заторможен", но находился в сознании и мог общаться. В машине скорой помощи врачи провели первичный осмотр, после чего лыжника доставили в больницу для углубленного медицинского обследования.

Как и Клебо, американец Огден не смог продолжить спринтерский заезд.

Победителем мужского спринта в Драммене стал Ансгар Эвенсен.

