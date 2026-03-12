12 Марта 2026
RU

Керлинг в Азербайджане: большие перспективы и полное отсутствие - РАЗБОР İDMAN.BİZ

Зимние виды спорта
Разбор
12 Марта 2026 13:04
16
Керлинг в Азербайджане: большие перспективы и полное отсутствие - РАЗБОР İDMAN.BİZ

В 2024 году в Азербайджане уже была предпринята попытка открыть секцию по керлингу. Однако то, что произошло с этим видом спорта дальше, осталось вне внимания широкой общественности. Тем временем Олимпиада-2026 вновь заставила задуматься о том, в каком направлении должны развиваться зимние виды спорта в стране.

Керлинг считается одним из самых противоречивых зимних видов спорта. Одни называют его скучным и бессмысленным, другие – интересным и даже одним из самых интеллектуальных. Не случайно за ним закрепилось прозвище “шахматы на льду”: для успеха здесь важны не только техника и точность, но и продуманная стратегия.

При этом Зимние Олимпийские игры в Италии показали, что керлинг вовсе не такой уж скучный. Скандал между сборными Швеции и Канады быстро разлетелся по сети и стал поводом для обсуждений и шуток. Шведский спортсмен обвинил канадского керлингиста Марка Кеннеди в нарушении правил. В ответ последний, не стесняясь в выражениях, выдвинул встречные обвинения, после чего оказался в центре внимания интернет-пользователей.

Для Азербайджана же Олимпиада завершилась собственной драмой: фигурист Владимир Литвинцев занял последнее место, а горнолыжница Анастасия Папатома стала 51-й.

Усилия, направленные в последние годы в зимние виды спорта в Азербайджане, показывают что в стране видят смысл в их развитии. Хотя и результатов пока нет.

Но вернемся к керлингу.

В 2024 году в Азербайджане решили попробовать развивать этот вид спорта. В СМИ сообщалось, что секция открылась в клубе “Оджаг”: был приглашен иностранный тренер, а также закуплен необходимый инвентарь.

В Федерации зимних видов спорта İdman.Biz сообщили, что на сегодня фактически керлинга в Азербайджане нет и его возобновление не планируется. По словам генерального секретаря организации Гюнель Бадаловой, тренер по керлингу был приглашен в страну со стороны Министерства молодежи и спорта, однако из-за отсутствия необходимой инфраструктуры секцию пришлось закрыть.

“Наш лед подходит для шорт-трека, фигурного катания и хоккея, но совершенно не подходит для керлинга. Пока открытие такой секции не планируется – мы сосредоточены на тех видах спорта, для которых уже существует инфраструктура”, – сказала Бадалова.

Подготовка льда для керлинга – отдельный и довольно сложный процесс. Лед для керлинга теплее, чем для хоккея или фигурного катания. Он должен быть идеально ровным, без уклонов и искривлений.

На поверхность льда равномерно распыляют деонизированную (сверхчистую) воду. Замерзая, она образует множество маленьких бугорков. Этот процесс называется пебблинг. Именно благодаря этим бугоркам уменьшается трение: тяжелые камни легче скользят по льду и могут закручиваться. Во время движения камней бугорки слегка тают, создавая тонкий водяной слой, что дополнительно усиливает скольжение. Поэтому перед матчами и тренировками поверхность льда необходимо регулярно обновлять.

Таким образом, создание подходящего льда для керлинга – задача действительно непростая. Важно все: качество льда, воды, воздуха, температурный режим и профессионализм специалистов, которые будут за этим следить.

Соответственно, если в Азербайджане когда-нибудь вновь появится керлинг, потребуется не только тренерский штаб, но и команда специалистов по подготовке льда, а также соответствующая инфраструктура (в стране функционирует только одна ледовая арена).

С другой стороны, керлинг вполне мог бы стать востребованным в Азербайджане по сравнению с другими зимними направлениями. В отличие от многих других дисциплин, он не имеет строгих возрастных ограничений и не требует высокой физической подготовки. К примеру, в фигурном катании для серьезного спортивного развития ребенок должен начать заниматься примерно в возрасте четырех-шести лет. При этом в стране интерес к этому виду спорта чаще проявляют девочки уже подросткового возраста.

В таких условиях найти юного спортсмена, который со временем сможет выйти на мировой уровень, крайне сложно. Особенно в стране, где традиционно основное внимание, интерес и ресурсы направлены на летние виды спорта. Именно поэтому, считаем, стоит сосредоточиться на тех направлениях, где привлечь и развить собственных спортсменов будет проще, вместо того чтобы направлять средства на натурализованных атлетов в других дисциплинах, которые пока не приносят заметных результатов. Керлинг вполне может стать одним из таких...

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джейк Пол подарил возлюбленной дорогой внедорожник - ВИДЕО
10 Марта 14:43
Зимние виды спорта

Джейк Пол подарил возлюбленной дорогой внедорожник - ВИДЕО

Блогер сделал подарок нидерландской конькобежке Ютте Лердам

Этап Кубка мира по могулу в "Шахдаге" перенесен
10 Марта 10:33
Зимние виды спорта

Этап Кубка мира по могулу в "Шахдаге" перенесен

Соревнования по фристайлу планировалось провести 14-15 марта
Победители Олимпиады‑2026 Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира
10 Марта 00:22
Зимние виды спорта

Победители Олимпиады‑2026 Мэдисон Чок и Эван Бэйтс пропустят чемпионат мира

Чок и Бэйтс выигрывали мировое первенство три года подряд
Музыка, лёд и тонкие движения: шоу фигурного катания в Баку - ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 10:58
Зимние виды спорта

Музыка, лёд и тонкие движения: шоу фигурного катания в Баку - ФОТО/ВИДЕО

Фигуристы устроили шоу на льду в честь 8 Марта в Баку
В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму
9 Марта 10:43
Зимние виды спорта

В "Шахдаге" завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму - ФОТО

Победители в вертикальной дисциплине определились в шести возрастных категориях
Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге
8 Марта 15:46
Зимние виды спорта

Российская спортсменка завоевала золото юниорского чемпионата Европы в Шахдаге

Анастасия Пшеничная победила в вертикальной гонке на турнире в Азербайджане

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле