Керлинг в Азербайджане: большие перспективы и полное отсутствие - РАЗБОР İDMAN.BİZ

В 2024 году в Азербайджане уже была предпринята попытка открыть секцию по керлингу. Однако то, что произошло с этим видом спорта дальше, осталось вне внимания широкой общественности. Тем временем Олимпиада-2026 вновь заставила задуматься о том, в каком направлении должны развиваться зимние виды спорта в стране.

Керлинг считается одним из самых противоречивых зимних видов спорта. Одни называют его скучным и бессмысленным, другие – интересным и даже одним из самых интеллектуальных. Не случайно за ним закрепилось прозвище “шахматы на льду”: для успеха здесь важны не только техника и точность, но и продуманная стратегия.

При этом Зимние Олимпийские игры в Италии показали, что керлинг вовсе не такой уж скучный. Скандал между сборными Швеции и Канады быстро разлетелся по сети и стал поводом для обсуждений и шуток. Шведский спортсмен обвинил канадского керлингиста Марка Кеннеди в нарушении правил. В ответ последний, не стесняясь в выражениях, выдвинул встречные обвинения, после чего оказался в центре внимания интернет-пользователей.

Для Азербайджана же Олимпиада завершилась собственной драмой: фигурист Владимир Литвинцев занял последнее место, а горнолыжница Анастасия Папатома стала 51-й.

Усилия, направленные в последние годы в зимние виды спорта в Азербайджане, показывают что в стране видят смысл в их развитии. Хотя и результатов пока нет.

Но вернемся к керлингу.

В 2024 году в Азербайджане решили попробовать развивать этот вид спорта. В СМИ сообщалось, что секция открылась в клубе “Оджаг”: был приглашен иностранный тренер, а также закуплен необходимый инвентарь.

В Федерации зимних видов спорта İdman.Biz сообщили, что на сегодня фактически керлинга в Азербайджане нет и его возобновление не планируется. По словам генерального секретаря организации Гюнель Бадаловой, тренер по керлингу был приглашен в страну со стороны Министерства молодежи и спорта, однако из-за отсутствия необходимой инфраструктуры секцию пришлось закрыть.

“Наш лед подходит для шорт-трека, фигурного катания и хоккея, но совершенно не подходит для керлинга. Пока открытие такой секции не планируется – мы сосредоточены на тех видах спорта, для которых уже существует инфраструктура”, – сказала Бадалова.

Подготовка льда для керлинга – отдельный и довольно сложный процесс. Лед для керлинга теплее, чем для хоккея или фигурного катания. Он должен быть идеально ровным, без уклонов и искривлений.

На поверхность льда равномерно распыляют деонизированную (сверхчистую) воду. Замерзая, она образует множество маленьких бугорков. Этот процесс называется пебблинг. Именно благодаря этим бугоркам уменьшается трение: тяжелые камни легче скользят по льду и могут закручиваться. Во время движения камней бугорки слегка тают, создавая тонкий водяной слой, что дополнительно усиливает скольжение. Поэтому перед матчами и тренировками поверхность льда необходимо регулярно обновлять.

Таким образом, создание подходящего льда для керлинга – задача действительно непростая. Важно все: качество льда, воды, воздуха, температурный режим и профессионализм специалистов, которые будут за этим следить.

Соответственно, если в Азербайджане когда-нибудь вновь появится керлинг, потребуется не только тренерский штаб, но и команда специалистов по подготовке льда, а также соответствующая инфраструктура (в стране функционирует только одна ледовая арена).

С другой стороны, керлинг вполне мог бы стать востребованным в Азербайджане по сравнению с другими зимними направлениями. В отличие от многих других дисциплин, он не имеет строгих возрастных ограничений и не требует высокой физической подготовки. К примеру, в фигурном катании для серьезного спортивного развития ребенок должен начать заниматься примерно в возрасте четырех-шести лет. При этом в стране интерес к этому виду спорта чаще проявляют девочки уже подросткового возраста.

В таких условиях найти юного спортсмена, который со временем сможет выйти на мировой уровень, крайне сложно. Особенно в стране, где традиционно основное внимание, интерес и ресурсы направлены на летние виды спорта. Именно поэтому, считаем, стоит сосредоточиться на тех направлениях, где привлечь и развить собственных спортсменов будет проще, вместо того чтобы направлять средства на натурализованных атлетов в других дисциплинах, которые пока не приносят заметных результатов. Керлинг вполне может стать одним из таких...